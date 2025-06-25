المدير الرياضي بنادي النصر فيرناندو هييرو
المدير الرياضي بنادي النصر فيرناندو هييرو
تابعوا عكاظ على
Google News Account
كشفت مصادر «عكاظ» أن الإدارة النصراوية تستعد للاستغناء عن خدمات المدير الرياضي فرناندو هييرو، وسيلحق بالمدرب الإيطالي بيولي.

وأشارت المصادر إلى أن هناك شبه اتفاق على رحيل الإسباني فيرناندو هييرو، عن منصبه مديراً رياضيّاً لنادي النصر خلال الأيام القادمة. وتعمل الإدارة النصراوية لإعادة الهيكلة الإدارية داخل النادي.
أخبار ذات صلة
 
بورتو البرتغالي ينهي عقد مارتن أنسيلمي
بورتو البرتغالي ينهي عقد مارتن أنسيلمي
إنزاغي: أنا في قمة سعادتي مع الهلال
إنزاغي: أنا في قمة سعادتي مع الهلال