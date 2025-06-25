كشفت مصادر «عكاظ» أن الإدارة النصراوية تستعد للاستغناء عن خدمات المدير الرياضي فرناندو هييرو، وسيلحق بالمدرب الإيطالي بيولي.وأشارت المصادر إلى أن هناك شبه اتفاق على رحيل الإسباني فيرناندو هييرو، عن منصبه مديراً رياضيّاً لنادي النصر خلال الأيام القادمة. وتعمل الإدارة النصراوية لإعادة الهيكلة الإدارية داخل النادي.