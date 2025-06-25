فجّر بنفيكا البرتغالي مفاجأة قوية بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، ليتصدر الفريق البرتغالي جدول ترتيب المجموعة الثالثة ويرافقه الفريق الألماني وصيفاً لدور الـ16 بكأس العالم للأندية، فيما عجز بوكا جونيورز الأرجنتيني عن الفوز على الحلقة الأضعف في المجموعة فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي بعدما تعادل معه بهدف لكل منهما، في ختام لقاءات الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الثالثة من مونديال الأندية المقام حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على ملعب بنك أمريكا، انتصر بنفيكا البرتغالي على نظيره بايرن ميونخ الألماني بهدف دون مقابل، وأحرز هدف اللقاء الوحيد اللاعب النرويجي اندرياس شجيلديروب (د:13)، وبهذه النتيجة يحقق بنفيكا فوزه الثاني ويصل للنقطة السابعة متصدراً ترتيب المجموعة، فيما تلقى بايرن ميونخ خسارته الأولى وتجمد رصيده عند 6 نقاط محتلاً المركز الثاني.وعلى استاد جيوديس بارك، تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني مع أوكلاند سيتي النيوزلاندي بهدف لكل منهما، وتقدم بوكا جونيورز أولاً بالخطأ من لاعب أوكلاند ناثان جارو في مرمى فريقه (د:26)، ومن ثم تمكن أوكلاند من إدراك التعادل عن طريق كريستيان غراي (د:52)، وبهذه النتيجة يحقق بوكا جونيورز تعادله الثاني ويحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما حصد أوكلاند نقطته الأولى في المركز الرابع (الأخير) وغادر الفريقان البطولة.