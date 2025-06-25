أعلن نادي ضمك الرياضي في محافظة خميس مشيط، تكليف البرتغالي أرماندو إيفانجيليستا، مدرباً للفريق الأول لكرة القدم ابتداء من الموسم الرياضي القادم، خلفاً للمدرب الوطني خالد العطوي الذي تم التعاقد معه في آخر جولات دوري روشن في موسمه الرياضي الماضي، وساهم بشكل كبير في بقاء الفريق ضمن أندية الدوري في الموسم الرياضي القادم.وجاء تعاقد إدارة ضمك مع المدرب البرتغالي الجديد، صاحب الـ51 عاماً، سعياً لإعادة هيبة الفريق والمنافسة على المراكز المقدمة في دوري المحترفين، وقد بدأ المدرب أرماندو مسيرته التدريبية في 2009، وتولى قيادة 10 أندية سواء على مستوى الفريق الأول أو الرديف أو الناشئين، وكان من أبرزها أندية أروكا البرتغالي، وجيمارايش (تحت 18 عاماً)، وفارزيم، وبينافيل، وفيلافرانكيانسي، وفيزيلا، وفيتوريا جيمارايش.وكان حساب نادي ضمك في منصة «X» قد اكتفى بنشر مقطع فيديو عن المدرب الجديد دون أن يكشف مدة عقده مع النادي.https://x.com/DAMAC_CLUB/status/1937580616947569005