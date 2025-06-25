في بادرة جميلة وأخلاقية وغير مستغربة استجاب لاعب الهلال ومنتخبنا الوطني السابق يوسف الثنيان لحلم ورغبة المشجع أبو حية الصهلولي وقام بزيارته في استراحته الواقعة بجازان.يُذكر أن المشجع ظهر في مقطع فيديو سابق ذكر فيه أنه يحلم بزيارة اللاعب يوسف الثنيان في استراحته، وبعد أن تم تداول هذا الفيديو قام الثنيان بزيارته وظهر بمقطع فيديو آخر وهو يلتقي بهذا المشجع وقد أبدى الثنيان سعادته وفرحته الكبيرة بلقاء المشجع الذي رحب بقدوم الثنيان وكان سعيداً بتلبية هذه الدعوة وحضوره له في محافظة هروب بجازان.https://x.com/hassssan444/status/1937537860447687030