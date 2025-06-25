يشهد كأس العالم للأندية صراعاً تونسياً إنجليزياً لخطف البطاقة الثانية المؤهلة لدور الـ16 للمجموعة الرابعة عندما يلتقي الترجي نظيره تشيلسي عند تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، وفي التوقيت ذاته يواجه المتصدر فلامينغو البرازيلي نظيره لوس أنجلوس الأمريكي في ختام لقاءات المجموعات للمجموعة الثانية لمونديال الأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية.على ملعب لينكون فاينانشال فيلد، يدخل الترجي لقاءه أمام تشيلسي بحثاً عن النقاط الثلاث والتأهل لدور الـ16، إذ يحتل الترجي المركز الثالث برصيد 3 نقاط من فوز على لوس أنجلوس بهدف يوسف بلايلي، وخسارة من فلامينغو البرازيلي بهدفين دون مقابل وله من الأهداف هدف واحد وعليه هدفان، ويحتاج الترجي للفوز ولا غيره ليضمن احتلال المركز الثاني والتأهل للدور التالي ومرافقة فلامينغو. ويعتمد المدرب ماهر كانزاري على طريقة 4–2–3–1 بوجود رودريغيز في خط المقدمة وخلفه الثلاثي يان ساسي وشهاب الجبالي ويوسف بلايلي، فيما يدخل تشيلسي اللقاء بفرصتَي الفوز أو التعادل لتفوقه بفارق الأهداف عن خصمه الترجي إذ يحتل تشيلسي المركز الثاني برصيد 3 نقاط حصدها من الفوز على لوس أنجلوس بهدفين دون مقابل، وخسارة قاسية من فلامينغو بنتيجة 1/ 3، وله من الأهداف 3 وعليه مثلها.وعلى استاد كامبينغ وورك، يلتقي المتصدر فلامينغو البرازيلي بصاحب الأرض والجمهور لوس أنجلوس الأمريكي في لقاء لا يقدم ولا يؤخر للفريقين، وإن كان لوس أنجلوس يسعى للخروج بنتيجة إيجابية لحفظ ماء الوجه. ويتصدر فلامينغو فرق المجموعة برصيد 6 نقاط من انتصارين وله من الأهداف 5 وعليه هدف وحيد، فيما لا يملك لوس أنجلوس أي نقطة، بعد أن تلقى خسارتين وتذيل فرق المجموعة دون رصيد من النقاط وغادر المونديال مبكراً.