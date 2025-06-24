يضع مدرب فريق الهلال إنزاغي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة باتشوكا المكسيكي (الجمعة) القادم الساعة 4:00 صباحا على ملعب جيوديس بارك، ضمن ختام مباريات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إذ سيجري المدرب إنزاغي مناورة كروية رئيسية على ملعب نادي ناشيفيل وسيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للنهج الفني الذي سيواجه به فريق باتشوكا والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة المرتقبة، وشهدت التدريبات حضور ومتابعة رئيس النادي فهد بن نافل عقب وصوله للعاصمة الأمريكية واشنطن.وتصل بعثة فريق الهلال إلى ناشيفيل الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، والتي ستحتضن مواجهة الزعيم أمام باتشوكا المكسيكي، وسيجري الفريق حصة تدريبية على ملعب نادي ناشيفيل. وتشهد تدريبات الأزرق روحاً معنوية مرتفعة من اللاعبين وتركيزا كبيرا على الظهور بشكل مشرّف في مباريات مونديال أندية العالم الحالي،وسيجري المدرب انزاغي المؤتمر الصحفي في ملعب ناشيفيل.يذكر أن فريق الهلال يملك نقطتين، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الثامنة خلف ريال مدريد الإسباني «المتصدر» بأربع نقاط بفارق الأهداف، وسالزبورج النمساوي «الوصيف» بأربع نقاط، وباتشوكا المكسيكي في المركز الرابع دون نقاط.