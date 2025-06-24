يواصل المنتخب السعودي تحضيراته الفنية لمواجهة المنتخب المكسيكي (الأحد) القادم 5:15 صباحا، على استاد «ستيت فارم» بمدينة غلينديل في ولايةأريزونا، ضمن مباريات دور ربع النهائي في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2025، إذ يسعى المدرب رينارد لتجهيز الأخضر من خلال تكثيف المناورات الكروية وتطبيق اللاعبين خلالها للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المواجهة الحاسمة، ويطمح المدرب رينارد في مواصلة الصقور الخضر للظهور بشكل فني مشرف وتجاوز المنتخب المكسيكي في مباراة دور الثمانية في بطولة «الكونكاكاف»، وتحظى تدريبات الأخضر باهتمام وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل.ودشن الأخضر تدريباته في مدينة سان دييغو بإجراء مران مغلق شرح من خلالها المدرب رينارد الطريقة الفنية التي سينتهجها في مواجهة المكسيك في ربع النهائي ببطولة «الكونكاكاف»، وطالب اللاعبين بالانضباط الفني من أجل تحقيق الانتصار والوصول لدور نصف النهائي في البطولة.يذكر أن المنتخب السعودي تأهل لدور ربع النهائي بعد أن احتل المركز الثاني برصيد أربع نقاط، خلف منتخب أمريكا صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.