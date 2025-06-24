تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي وبوتافوغو البرازيلي لدور الـ16 من كأس العالم للأندية عن المجموعة الثانية، فرغم خسارة بوتافوغو من أتلتيكو مدريد بهدف دون مقابل إلا أنه تأهل بفارق الأهداف وحل ثانياً بعد فوز باريس سان جيرمان (متصدر المجموعة) على ساتل ساونديرز الأمريكي بهدفين دون مقابل في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.على استاد لومن فيلد، تفوق باريس سان جيرمان على نظيره فريق سياتل ساونديرز بهدفين دون مقابل. أحرز هدفَي باريس كفاراتسخيليا (د:35)، وأشرف حكيمي (د:66)، ليحقق باريس فوزه الثاني ويحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، وأحرز هجومه 6 أهداف، فيما استقبلت شباكه هدفاً واحداً فقط، فيما تلقى سياتل خسارته الثالثة وغادر البطولة دون أي نقطة، فيما أحرز هجومه هدفين واستقبلت شباكه 7 أهداف.وعلى ملعب روز بول، وبعد مباراة مثيرة وشيّقة تمكن أتلتيكو مدريد الإسباني من الفوز على بوتافوغو البرازيلي بهدف دون مقابل جاء عن طريق أنطوان غريزمان (د:87)، ليصل أتلتيكو للنقطة السادسة من انتصارين وخسارة وله 4 أهداف وعليه 5 أهداف محتلاً المركز الثالث، فيما احتل بوتافوغو المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضاً، وأحرز هجومه 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفين فقط.وبهاتين النتيجتين، يتأهل بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ووصيفه بوتافوغو البرازيلي لدور الـ16 من مونديال الأندية، وسيلاقي باريس وصيف المجموعة الأولى الذي يحتله حالياً إنتر ميامي الأمريكي، فيما سيلاقي بوتافوغو متصدر المجموعة الأولى مواطنه بالميراس.