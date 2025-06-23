مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان
مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان
تابعوا عكاظ على
Google News Account
عاد مهاجم المنتخب السعودي فراس البريكان لحاسته التهديفية بعد صيام تجاوز «2,160 يوماً» من شباك الخصوم، وسجل البريكان هدف المنتخب السعودي الأول في شباك ترينداد وتوباغو، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025.

وبات هذا الهدف هو الـ10 للبريكان مع المنتخب السعودي، بعد 6 سنوات من انضمامه لأول مرة للأخضر في أكتوبر 2019.

يذكر أن فراس البريكان شارك في 54 مباراة مع المنتخب الوطني بمختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 4 أهداف.
أخبار ذات صلة
 
صراع التأهل يجمع بوتافوغو البرازيلي وأتلتيكو مدريد.. وباريس سان جيرمان يواجه سياتيل الأمريكي
صراع التأهل يجمع بوتافوغو البرازيلي وأتلتيكو مدريد.. وباريس سان جيرمان يواجه سياتيل الأمريكي
«بن نافل» قاد المفاوضات بنجاح.. الهلال يتفق مع لاعب ميلان «ثيو هيرنانديز»
«بن نافل» قاد المفاوضات بنجاح.. الهلال يتفق مع لاعب ميلان «ثيو هيرنانديز»