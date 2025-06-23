يترقب الاتحاديون فتح باب الترشح لرئاسة وأعضاء مجلس المؤسسة غير الربحية بالنادي، خلفاً لمجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس لؤي مشعبي، إذ ينتظر المجلس الجديد للعميد عدة قرارات تتعلق بالنادي، أبرزها تختص بالفريق الاتحادي الذي تنتظره أربع بطولات، محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك) وقارياً (دوري أبطال آسيا للنخبة). وتسعى الإدارة الرياضية بقيادة رامون بلانيس لحسم الصفقات المحلية والأجنبية، والتعاقد مع مدرب لقيادة فريق الاتحاد تحت 21 سنة، وإعارة أو بيع عقود بعض اللاعبين في الفريق الكروي الأول.وكان المهندس فهد سندي أعلن ترشحه لرئاسة المؤسسة غير الربحية بنادي ⁧‫الاتحاد،‬⁩ ومعه أعضاء مجلس الإدارة الدكتور فيصل باشا، والمهندس عبدالقادر العمودي، والمهندس عبدالإله فقيه، وإبراهيم القرشي، وسماهر الشلالي، والدكتور عماد سالم. وأكد سندي أن رؤية المرحلة القادمة تستند إلى 5 ركائز رئيسية:• الاتحاد للجميع‏تفعيل مشاركة جماهيرية شاملة ومؤسسية، من خلال مبادرات قيادية ومجالس تفاعلية تُرسّخ الانتماء وتُعزز صوت الجماهير.• الحوكمة والانضباط‏منظومة إدارية متكاملة، تستند إلى مؤشرات أداء واضحة ورقابة صارمة وشفافية مطلقة واتزان مالي.• تطوير الكفاءات‏بناء وتفعيل مسارات تنموية في الفئات السنية والأكاديميات، واستقطاب المواهب الإدارية والفنية للرفع المستمر في جودة المنظومة.• جاهزية عالمية‏التحضير المنهجي لمشاركة فاعلة في كأس العالم للأندية ابتداءً من 2029 واستمرارية هذا الحضور، وترسيخ هوية تنافسية ترتكز على الأداء والاستمرارية والتميّز.• استدامة ماليةتنمية الإيرادات الذاتية عبر شراكات إستراتيجية ومبادرات استثمارية نوعية تضمن سلاسة التدفق المالي واستقرار المداخيل التجارية على المدى المتوسط والبعيد.