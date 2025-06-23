عادت الجماهير الهلالية من جديد وشنّت هجوماً كبيراً على مدير الفريق سعود كريري عقب اللقطة التي تم تداولها في منصة «X» عندما كان المدرب إنزاغي منفعلاً بسبب التغيير الذي كان سيجريه خلال مباراة الزعيم أمام سالزبورج النمساوي ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2025، في المقابل ظهر مدير الفريق واقفاً «بارداً» وسط عصبية وانفعال المدرب الإيطالي، إذ من المفترض أن يقوم بواجباته كمدير للفريق من حيث تجهيز التغيير والتنسيق مع الحكم الرابع.من جانبهم، جاء رد فعل الجماهير من خلال منصة «X» بقول بعضهم: «لا نعلم ما العمل الذي يقوم به مدير الفريق لأجل أن يستمر بالمنصب حتى اللحظة، فلو ركزنا بالمقطع فالشخص الذي من المفترض أن يجهز التغيير هو سعود كريري وقام إنزاغي بفعل ذلك!». وأضاف آخرون: «سعود كريري بات بارداً ومتفرجاً فقط والمدرب منفعل، ومن تشوف نظارات «الجنتل مان» كريري ندرك تماماً أن الفكر الإداري عندنا مدحدر، وبكل صراحة يحسسنا أنه ذاهب يتسوق وليس مهمة عمل رسمية». وتابعوا: «بكل صراحة الهلال يحتاج إلى غربلة إدارية خاصة أن المتواجدين نتمنى أن لا نراهم من جديد، فكل شيء يتطور في الفريق إلا العمل الإداري مكانك سر».