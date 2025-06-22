يحتاج المنتخب السعودي للفوزعلى منتخب ترينيداد وتوباغو من أجل ضمان التأهل لدور ربع النهائي في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2025، دون النظر لنتيجة مباراة منتخبي أمريكا وهايتي.ويملك الأخضر السعودي حظوظاً في الوصول لدور الثمانية في حال التعادل مع ترينيداد وتوباغو، وتعثر هايتي أمام أمريكا بالتعادل أو الخسارة.وهناك سيناريوهان آخران لصعود المنتخب السعودي وصيفاً خلف أمريكا إذا تعادل الأخضر مع ترينيداد وتوباغو، بغض النظر عن نتيجة هايتي في مباراة أمريكا الأخيرة في دور المجموعات، وإذا تعادل المنتخب السعودي بنتيجة (1-1)، وفاز هايتي (1-0) فقط، وقتها سيتساويان في النقاط، وفارق الأهداف، وحصيلة التسجيل، وسيخطف الأخضر السعودي البطاقة بأفضلية المواجهة المباشرة، لفوزه على هايتي ضمن الجولة الأولى (1-0).وأخيراً، لو انتصر منتخب هايتي بفارق هدف واحد، لكن بنتيجة غير (1-0) أو (2-1)، فسيتعين على المنتخب السعودي التعادل بنتيجة تجعله متفوقاً، أو على الأقل متساوياً مع هايتي، في حصيلة الأهداف المسجلة.أما في حال هزيمة الصقور الخضر أمام ترينيداد وتوباغو، فسيودع من الدور الأول، إذ سيصبح رصيد هايتي 4 نقاط، بينما سيتوقف رصيد منتخبنا الوطني عند 3 نقاط ويغادر بطولة الكأس الذهبية.