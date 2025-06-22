يسعى مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد للانتصار الـ26 في مسيرته التدريبية، عندما يواجه منتخب ترينيداد وتوباغو، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025.إذ حقق رينارد الانتصار الـ25 أمام منتخب هايتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية 2025 بهدف دون رد، وخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الولايات المتحدة بهدف دون رد في البطولة ذاتها.ومن ضمن الـ25 انتصاراً، فاز المنتخب السعودي بفارق هدف وحيد في 14 مباراة، أي في أكثر من نصف المباريات. 10 مباريات من تلك الـ14 انتهت بنتيجة 1-0 فقط، ومباراة واحدة انتهت بنتيجة 2-1، و3 مباريات انتهت بنتيجة 3-2.كما فاز المنتخب السعودي بفارق هدفين 5 مرات، وبفارق 3 أهداف 5 مرات، وبفارق 5 أهداف مرة وحيدة.