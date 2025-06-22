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مدرب المنتخب السعودي رينارد.
مدرب المنتخب السعودي رينارد.
مدرب الأخضر رينارد
مدرب الأخضر رينارد
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كشفت مصادر «عكاظ» أن مدرب المنتخب السعودي حدد بداية شهر أكتوبر القادم موعداً لمعسكر الأخضر الإعدادي للملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة القرعة الرسمية للملحق الآسيوي الخميس 17 يوليو القادم 2025، بعد اعتماد كل من الاتحادين القطري والسعودي للعبة من أجل استضافة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. وتشارك في هذا الملحق 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات. وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما 3 منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر القادم من العام 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام القادم، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.

انفوجرافيك

المنتخبات المشاركة في الملحق الآسيوي

1) السعودية

2) قطر

3) الإمارات

4) عمان

5) العراق

6) إندونيسيا
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