علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد سيبرم 5 صفقات محلية وأجنبية لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وسيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقات الاتحادية تباعاً عقب تنصيب مجلس إدارة نادي الاتحاد الذي سيحل خلفاً لإدارة الرئيس السابق المهندس لؤي مشعبي.هذا وينطلق معسكر الفريق الاتحادي الإعدادي في 3 دول (إسبانيا، والبرتغال، والصين) في منتصف شهر يوليو القادم، استعداداً للمشاركة في 4 بطولات محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال نخبة آسيا)، وأنهت إدارة الكرة الاتحادية كافة الترتيبات المتعلقة بالمعسكرات الخارجية.وتسعى إدارة كرة القدم بقيادة المدير الرياضي رامون بلانيس لتجهيز الفريق الاتحادي لبطولات الموسم الجديد بالشكل الذي يساهم في قدرته على حصد المزيد من البطولات، بعد أن توج العميد ببطولتي كأس الملك ودوري روشن في الموسم الرياضي الماضي.وكان المدرب لوران بلان عقب ختام منافسات الموسم الرياضي الماضي عقد اجتماعاً مع الإدارة الرياضية، بحضور القائد كريم بنزيما، وتم تحديد الاحتياجات الفنية كافة، التي تساهم في دعم الفريق فنياً، واستمراره في المنافسة على البطولات، والسعي لتحقيق المزيد من الإنجازات.مشاركات نادي الاتحاد الموسم القادم- كأس السوبر- دوري روشن- كأس الملك- دوري أبطال نخبة آسيا