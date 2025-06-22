يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لقاء مهماً ومصيرياً الساعة الـ2:00 من فجر غدٍ (الإثنين)، عندما يلاقي منتخب ترينداد وتوباغو على استاد أليجنت في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في ختام لقاءات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة لبطولة الكونكاكاف.يدخل المنتخب السعودي هذا اللقاء محتلاً المركز الثاني برصيد 3 نقاط، حصدها من فوز على هايتي بهدف دون مقابل وخسارة بذات النتيجة من منتخب أمريكا. ويطمح الأخضر السعودي للفوز ولا غيره لمرافقة المنتخب الأمريكي لدور الثمانية. ويعتمد مدرب منتخبنا الوطني ايرفي رينارد على طريقة (4 –2–3–1) بوجود صالح الشهري في خط المقدمة، وخلفه الثلاثي فراس البريكان وعبدالرحمن العبود وأيمن يحيى، وفي حراسة المرمى يتواجد الحارس نواف العقيدي، وأمامه رباعي الدفاع علي مجرشي وعبدالإله العمري وعبدالله مادو ونواف بوشل، فيما يتواجد في المحور الثنائي زياد الجهني وسعود عبدالحميد.فيما يدخل منتخب ترينداد وتوباغو هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع هايتي بهدف لكل منهما، وخسارة قاسية من أمريكا بخمسة أهداف دون مقابل، ويطمع للتأهل لدور الثمانية من خلال فوزه على أمل تعثر منتخب هايتي أمام أمريكا بالتعادل أو الخسارة، ويعتمد مدربه دوايت يورك على طريقة (4–4–2). وفي التوقيت ذاته، يلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب هايتي. ويدخل المنتخب الأمريكي هذا اللقاء بعد أن ضمن التأهل لدور الثمانية باحتلاله صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، حققها من انتصارين على منتخب ترينداد وتوباغو 5/‏صفر، وعلى المنتخب السعودي 1/‏0، فيما يدخل منتخب هايتي هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع ترينداد وتوباغو بهدف لكل منهما، وخسارة من منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل، ويسعى للفوز على أمل تعثر منتخبنا وترينداد وتوباغو بالتعادل.مباراتا المجموعة الرابعةالسعودية - ترينيداد وتوباغوأمريكا - هايتي2:00فجراً