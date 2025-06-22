يواجه ممثل الوطن فريق الهلال نظيره فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي الساعة 1:00 من فجر يوم غدٍ الإثنين، وذلك على استاد اودي فيلد ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للأندية 2025.يدخل الهلال هذا اللقاء محتلاً المركز الثالث برصيد نقطة واحدة بعد تعادله التاريخي مع فريق ريال مدريد الإسباني بهدف لكل منهما، في لقاء أبهر فيه الهلال عشاق المستديرة في العالم أجمع، ويطمح من خلال لقائه أمام سالزبورغ لمواصلة تألقه وحصد النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من التأهل لدور الـ16 للمسابقة، ويعتمد الإيطالي سيموني انزاغي على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود ليوناردو في خط المقدمة وخلفه الثلاثي مالكوم وسافيتش وسالم الدوسري، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس ياسين بونو وأمامه الرباعي كانسيلو وحسان تمبكتي وكوليبالي ولودي وفي المحور يتواجد الثنائي سافيتش وناصر الدوسري.فيما يدخل فريق سالزبورغ النمساوي هذا اللقاء محتلاً المركز الأول برصيد 3 نقاط بعد فوزه على باتشوكا المكسيكي بهدفين لهدف، وأحرز هدفي سالزبروغ كل من: أوسكار غلوخ وكريم أونيسيو، ويطمح لمواصلة نتائجه الإيجابية في الفوز وضمان التأهل للدور الثاني.ويسبق هذا اللقاء مواجهة ريال مدريد الإسباني وباتشوكا المكسيكي، ويطمح الفريق الملكي لحصد النقاط الثلاث وتحقيق فوزه الأول في البطولة بعد تعادله في لقاء الافتتاح أمام الهلال بهدف لكل منهما، وبالطموح ذاته يدخل الفريق المكسيكي هذا اللقاء إذ يحتل المركز الأخير دون نقاط بعد خسارته في المواجهة الأولى أمام سالزبروغ النمساوي.