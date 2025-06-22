ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها الإيطالي مدرب فريق الهلال سيموني إنزاغي بنظيره فريق سالزبورج النمساوي، بل سبق وأن واجهه الإيطالي في 4 لقاءات سابقة مع ناديين مختلفين، عندما كان يقود نادي لاتسيو وإنتر ميلان الإيطاليين.فجر غد (الاثنين) ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثامنة يلتقي الهلال وسالزبورغ النمساوي ضمن منافسات مونديال كأس العالم للأندية في مواجهة مهمة لكلا الفريقين كون الخاسر سيعلن رسمياً وداعه البطولة.إنزاغي كسب سالزبورغ في 3 لقاءات وخسر مواجهة يتيمة لكنها كانت بالنسبة له «مُرة للغاية» كون الخسارة أطاحت بفريقه من بطولة «يوروبا ليغ».وكان أول لقاءات المدرب العالمي أمام الفريق النمساوي عندما كان يقود لاتسيو الإيطالي عام 2018 حينها حقق الفوز 4-2 خلال مواجهة الذهاب، وفي ما يخص لقاء الإياب بين الفريقين الذي أقيم بالنمسا نجح سالزبورغ في هزيمة لاتسيو بنتيجة 4-1، وخرج لاتسيو بقيادة إنزاغي من الدور ربع النهائي.وفي عام 2023 التقى إنزاغي مع سالزبورغ النمساوي من جديد بعد 5 سنوات من الإقصاء الأوروبي، لكن هذه المرة كان يقود فريق إنتر ميلان، ونجح في رد الثأر بعد أن التقى إنتر وسالزبورغ في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ونجح إنزاغي في الفوز في المباراتين 2ـ1 و1ـ0.صباح غدٍ يلتقي إنزاغي وسالزبورغ للمرة الخامسة، لكن هذه المرة يقود الأول فريق الهلال، ويأمل في تعزيز حظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي.