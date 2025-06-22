فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على أوراوا ريدز دايموندز الياباني بنتيجة (2- 1) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس على ملعب «لومن فيلد» بمدينة سياتل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.وتقدم أوراوا بهدف مبكر في الدقيقة (11) عبر لاعبه ريوما واتانابي، وحافظ على تقدمه لأكثر من ساعة حتى تمكن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إدراك التعادل لإنتر في الدقيقة (78).وخطف إنتر ميلان هدف الفوز عبر لاعبه الأرجنتيني الآخر فالنتين كاربوني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع (90+ 2).ورفع إنتر بفوزه الأول في المسابقة بعد تعادله في الجولة الأولى أمام مونتيري المكسيكي (1-1) رصيده إلى (4) نقاط، وتصدر الترتيب العام للمجموعة بفارق نقطة عن ريفر بلايت الأرجنتيني صاحب المركز الثاني برصيد (3) نقاط.