تابعوا عكاظ على
Google News Account
فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعاد ريفر بليت صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام إنتر ميلان الإيطالي المتساوي معه في ذات الرصيد، في المقابل ارتفع رصيد مونتيري إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما تذيل أوراوا الياباني الترتيب بلا نقاط.
أخبار ذات صلة
 
رينارد يبحث عن الانتصار الـ26 مع المنتخب السعودي
رينارد يبحث عن الانتصار الـ26 مع المنتخب السعودي
مصادر «عكاظ»: معسكر المنتخب السعودي ينطلق بداية أكتوبر
مصادر «عكاظ»: معسكر المنتخب السعودي ينطلق بداية أكتوبر