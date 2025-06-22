فرض التعادل السلبي نفسه على لقاء ريفر بليت الأرجنتيني ومونتيري المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.واستعاد ريفر بليت صدارة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق هدف وحيد أمام إنتر ميلان الإيطالي المتساوي معه في ذات الرصيد، في المقابل ارتفع رصيد مونتيري إلى نقطتين في المركز الثالث، بينما تذيل أوراوا الياباني الترتيب بلا نقاط.