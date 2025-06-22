أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم هيرفي رينارد أن مواجهة منتخب ترينيداد وتوباغو التي تُقام فجر الاثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكأس الذهبية تحظى بأهمية كبيرة، إذ يسعى كلا الفريقين للفوز من أجل حسم بطاقة التأهل.وأوضح رينارد خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب الوطني استعد جيدا لهذه المواجهة، مشيرا إلى أن طاقمه الفني زار مدينة لاس فيغاس قبل أشهر واطلع على الملاعب المتاحة، وتم اختيار ملعب المباراة الحالي لاحتضانه الحصة التدريبية أيضا نظرا إلى جودة تجهيزاته.وأضاف: «سبق أن لعبنا أمام ترينيداد وتوباغو قبل كأس الخليج، ونعرف أسلوب لعبهم جيدا، وكرة القدم أصبحت مكشوفة من حيث المعلومات والبيانات، والجاهزية هي العنصر الحاسم».وأضاف: «في المباراة السابقة كنا مركزين بنسبة 95%، لكن الفوارق الصغيرة هي التي تحدد النتائج، وهذا ما نعمل على تلافيه».وشدد رينارد على أن المنتخب جاء إلى البطولة بهدف التأهل من دور المجموعات، مضيفاً: «أمام أمريكا ربما بدا أننا بدأنا بالدفاع، لكن كرة القدم تُبنى على الإستراتيجيات، وغداً هدفنا واضح وهو الفوز».وحول وضع الكرة السعودية، أشار إلى أن الدوري المحلي شهد تطورات كبيرة من خلال زيادة عدد المحترفين الأجانب ووجود لاعبين بجودة عالية، ما أسهم في رفع مستوى المنافسة، لكنه نبه إلى أن كثافة الأجانب قد تؤثر على فرص مشاركة اللاعبين المحليين، ما يضع تحدياً أمام المنتخب.وثمّن رينارد الجهود التي يبذلها الاتحاد السعودي لكرة القدم في دعم اللاعبين السعوديين وتهيئة البيئة المناسبة لتطورهم، وقال: «بعض اللاعبين غادروا لأول مرة لخوض تجارب خارجية منذ سبتمبر، وهو أمر صعب من حيث تغيير البيئة والثقافة، لكنه مهم لمستقبل الكرة السعودية».وأشار إلى أن المنتخب يمر بمرحلة انتقالية بعد رحيل عدد من أعمدة الفريق عقب مونديال قطر 2022، مثل محمد العويس وياسر الشهراني وسلمان الفرج ومحمد البريك وعلي البليهي، مبيناً أن المجموعة الحالية تضم عناصر شابة تحتاج إلى الصبر والدعم.وقال في ختام حديثه: «لا يمكن تحقيق نتائج كبرى على الفور، نحن نعمل على تطوير اللاعبين السعوديين من جميع الجوانب، ونثق أن المستقبل سيكون مشرقاً».من جهته، عبّر لاعب المنتخب الوطني همام الهمامي عن أهمية المواجهة، قائلاً: «نحن أمام مباراة حاسمة، الفوز فيها يعني التأهل، ونسأل الله التوفيق لتحقيق تطلعات الجماهير السعودية».