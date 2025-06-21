ينتظر النجم عبدالرحمن غريب حسم مستقبله الاحترافي من قبل إدارة نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إذ يحظى اللاعب باهتمام من قبل ناديي نيوم الصاعد حديثاً من دوري يلو إلى دوري روشن للمحترفين، والعلا الصاعد من دوري الدرجة الثانية إلى دوري يلو، إذ يرغب الناديان في شراء عقده من نادي النصر، الذي تبقى فيه موسم رياضي واحد، ولم يتم حسم الأمر حيال مصير اللاعب ببقائه مع النادي أو بيع عقده.وكان اللاعب عبدالرحمن غريب ابتعد عن المشاركة في المباريات بقرار فني من قبل المدرب بيولي في الدور الثاني من دوري روشن السعودي، إذ لعب مع الفريق النصراوي دقائق قليلة، ولم يشارك في أكثر من 10 مباريات.يذكر أن عقد عبدالرحمن غريب مع ناديه الحالي ينتهي في صيف عام 2026، إذ انضم اللاعب للنادي العاصمي قادماً من نادي الأهلي في صيف عام 2022، بعقد يمتد لأربعة أعوام.