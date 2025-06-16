نجح المنتخب السعودي الأول في تحقيق الإنتصار في ظهوره الأول في بطولة الكأس الذهبية بعد تغلبه على نظيره منتخب هايتي بهدف دون مقابل سجله المهاجم صالح الشهري، في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الإثنين، على ملعب سنابدراغون بمدينة سان دييغو ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.شهد اللقاء في بدايته بداية حذرة من المنتخبين لا سيما منتخبنا الوطني الذي اعتمد على الاستحواذ على الكرة ومن كرة ثابتة نفذها همام الهمامي لتصل لصالح الشهري الذي يتعرض للإعاقة ولم يتردد الحكم في احتسابها ركلة جزاء تقدم لها الشهري وسددها بنجاح على يسار الحارس الهايتي جوني بلاسيد هدفاً أول للمنتخب السعودي (د: 21)، وكاد منتخبنا أن يضاعف النتيجة بعد تمريرة من مروان الصحفي لهمام الذي سددها في المرمى، لكن راية التسلل كانت حاضرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأخضر السعودي بهدف دون مقابل.وفي الشوط الثاني أجرى المدرب ايوفي رينارد تغييرات عدة ساهمت في تنشيط الهجوم، وكانت أخطر الفرص تلك التي سنحت لمروان، الذي كسر التسلل لكنه سدد الكرة في يد الحارس بلاسيد، وشن عبدالرحمن العبود انطلاقة من الجهة اليمنى ومرر الكرة لسعود عبدالحميد ليلعبها عرضية لزياد الجهني الذي سددها أرضية لكن الحارس تصدى لها بصعوبة، ومن هجمة مرتدة تمكن فرانتزدي بيرو من هز الشباك لكن ألغى الحكم الهدف لوجود حالة تسلل، وعاد فرانتزدي ليشكل هجمة خطرة بعد أن أنفرد بالمرمى أبعدها عبدالإله العمري في الوقت المناسب، وكاد البديل تركي العمار أن يضاعف النتيجة بعد انفراده بالمرمى لكن الدفاع أبعدها لركلة زاوية، وسدد البديل الهايتي جيان كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس نواف العقيدي على دفعتين، لينتهي اللقاء بفوز منتخبنا الوطني بهدف دون مقابل.وبهذه النتيجة يحقق المنتخب السعودي فوزه الأول ويحصد النقاط الثلاث ويحل ثانياً بعد منتخب أمريكا الذي انتصر على ترينداد وتوباغو بخمسة أهداف دون مقابل، فيما احتل هايتي المركز الثالث، وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره الأمريكي في الجولة القادمة.