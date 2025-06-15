خسر المنتخب الوطني تحت 23 عاماً أمام منتخب فرنسا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الأحد) على نهائي بطولة موريس ريفيلو الدولية (تولون) في فرنسا.وسجل منتخب فرنسا هدفه الأول في الدقيقة الثانية، أعقبه تسجيله الهدفين الثاني والثالث عن طريق ركلتَي جزاء في الدقيقتين 44 و57، في حين سجل اللاعب محمد عبدالرحمن هدف المنتخب الوطني في الدقيقة 90+3 من مجريات المباراة.ودخل المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو المباراة بقائمة مكونة من: أسامة المرمش في حراسة المرمى، مشعل العلائلي، محمد الدوسري، عبدالرحمن العبيد، محمد برناوي، عبدالملك العييري، عبدالملك الجابر، زيد العنزي، فيصل العبدالواحد، عبدالله رديف.