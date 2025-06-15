تتطلع الجماهير الهلالية والمدريدية إلى نادييهما المشاركين في مونديال الأندية، والتي ستقام أحداثها على الأراضي الأمريكية بأن تكون مشاركتها مميزة خلال دور المجموعات والتأهل إلى الأدوار القادمة، وسوف يكون الدور الأكبر على مهاجمي الفريقين، ففي الهلال ميتروفيتش وفي ريال مدريد مبابي، ويعول عليهما جماهير الفريقين بأن يقدما المستويات الفنية المميزة في هذه المشاركة وخلال مشاركة الثنائي مع أنديتهما هذا الموسم ،«عكاظ» رصدت أرقام المهاجمين وهناك تقارب في عدد الأهداف والمساهمة بحسب عدد المشاركة في المباريات.- مبابي في 2024-2025‏- لعب 56 مباراة‏- سجل 43 هدفاً‏- 5 أسيست‏- 48 مُساهمة‏- ميتروفيتش في 2024-2025‏- لعب 36 مباراة‏- سجل 28 هدفاً‏- 7 أسيست‏- 35 مُساهمة