أعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل عن اعتزازه بمشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة الكأس الذهبية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 6 يوليو القادم، مؤكداً أن هذه المشاركة تُعدُّ خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنتخب، وتعزيز حضوره في المحافل الدولية.وقدم المسحل، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شكره وتقديره لسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، على الاهتمام والدعم وتسهيل مهمة الوفد السعودي المشارك في البطولة، وأيضاً للقنصل السعودي العام في لوس أنجلوس بندر بن فهد الزيد، مشيراً إلى أن مشاركة المنتخب السعودي تمثّل محطة تاريخية في مسيرة الأخضر السعودي، وتأتي انسجاماً مع إستراتيجية كرة القدم السعودية، ومتوائمة مع أهداف توسيع نطاق المشاركة في البطولات الدولية، وتوفير تجارب فنية دولية عالية المستوى للاعبين، وزيادة معدل الاحتكاك الفني.وقال: «بعزيمة اللاعبين والثقة بالجهاز الفني فإننا قادرون على تقديم صورة مشرّفة تليق بمكانة الكرة السعودية، ونعوّل على هذه المشاركة؛ لتكون فرصة إضافية في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات القادمة، وفي مقدّمتها مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026». واختتم المسحل تصريحه بتوجيه الشكر للاتحاد القاري لكرة القدم «الكونكاكاف» على دعوته المنتخب السعودي، مؤكداً أن هذه الخطوة تُبرز المكانة المتنامية لكرة القدم السعودية على المستوى الدولي.