بعض الأسماء تترك بصمة خاصة في كرة القدم، وتحديداً في البطولات العالمية؛ نتيجة المشاركة واللعب مع أندية لها سمعتها العالمية. ويأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين المشاركين في بطولة مونديال الأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية النجم الهلالي البرتغالي جواو كانسيلو، إذ يملك سجلاً مميزاً يضعه في الصدارة بين اللاعبين الذين شاركوا مع أكبر عدد من الفرق عبر تاريخ البطولة، وقد مثّل عبر مسيرته الاحترافية ستة أندية مختلفة، هي: بنفيكا البرتغالي، وإنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني والهلال حالياً. وسيعطي اللاعب خبرة كبيرة نتيجة هذه التجارب في أعرق الأندية الكبرى في الدوريات العالمية. ويأتي بعده اللاعب الظهير الأيمن في فريق فلامنجو البرازيلي دانيلو، إذ لعب في أربعة أندية عريقة ومعروفة على مستوى العالم، هي بورتو البرتغالي، وريال مدريد الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، والخبرة الدولية ستكون دافعاً قوياً له في هذه البطولة. وفي المركز الثالث، يأتي النجم المغربي في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي، الذي لعب لأندية ريال مدريد الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.