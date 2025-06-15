يفتتح فريق الهلال مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن المجموعة الثامنة، أمام فريق ريال مدريد الإسباني، ويذود عن مرمى الفريقين الحارسان المغربي ياسين بونو، والبلجيكي تيبو كورتوا.يذكر أن الحارسين ياسين بونو وتيبو كورتوا سبق أن تم ترشيحهما في القائمة النهائية للفوز بجائزة FIFA The Best لأفضل حارس مرمى للرجال لعام 2023، والتي حققها حارس فريق مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون.وتأمل جماهير كل فريق بأن يكون التفوق لحارسها بالتصدي والذود عن مرماه وتحقيق نتيجة إيجابية.ورصدت «عكاظ» أرقام الحارسين بونو وكورتوا خلال موسم 2024/25، إذ لعب حارس الهلال بونو ‏44 مباراة،‏ وحقق 14 كلين شيت، واستقبل 52 هدفاً،‏ أما حارس الريال كورتوا ف‏لعب 57 مباراة، و‏حقق 16 كلين شيت، و‏استقبل 55 هدفاً.