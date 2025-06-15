انتهت مواجهة الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي بالتعادل السلبي في افتتاح كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو القادم.وشهدت المواجهة الافتتاحية حضور 60927 مشجعاً، كانت الغالبية العظمى من مشجعي الأهلي المصري، فيما كان العنوان الرئيسي للقاء هو تألق حارسي المرمى خصوصاً حارس مرمى فريق إنتر ميامي أوسكار أوستاري الذي تصدى لكم وافر من الفرص التي أتيحت لمهاجمي الأهلي المصري وأبرزها ركلت جزاء نفذها محمود حسن تريزيقيه وتصدى لها ببراعة الحارس أوستاري.وفي الشوط الثاني كان الدور على حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي الذي وقف سداً منيعاً أمام محاولات ليونييل ميسي الذي تألق بشكل لافت وحاول مراراً إلا أن الشناوي كان متواجداً أمام كافة الفرص.وسيخوض الأهلي المصري المواجهة القادمة في البطولة أمام بالميراس البرازيلي مساء الخميس القادم، فيما سيلاقي إنتر ميامي فريق بورتو البرتغالي في نفس اليوم.