أعلن الاتحاد ​الكويتي لكرة القدم تأجيل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير التي كان مقرراً لها بين الكويت و​العربي؛​ نظراً للظروف الإقليمية الراهنة.وبيّن اتحاد الكرة أنه سيعلن في وقت لاحق الموعد الجديد لإقامة المباراة النهائية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.وأكد الاتحاد حرصه على سلامة جميع عناصر المنظومة الرياضية والتزامه بتنظيم المسابقات في أجواء آمنة ومستقرة، مع تقديره لتفهم الجماهير والفرق المشاركة.وكان من المقرر إقامة المؤتمر الصحفي للمباراة، وتم إلغاؤه بعدما تقرر تأجيل المباراة التي تعد ختاماً لموسم 2024-2025.