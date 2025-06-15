كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو توصّل مدرب فريق النصر ستيفانو بيولي لاتفاق لقيادة فريق فيورنتينا الإيطالي بداية من الموسم الرياضي القادم، لافتاً إلى أن بيولي شرع في عملية التخطيط لتدعيم صفوف الفريق بصفقات نوعية من شأنها تقويته من الناحية الفنية.ولم ينتظر المدرب الإيطالي طويلاً قبل أن يحدد أول أهدافه مع الفيولا، إذ وضع اسم المهاجم البوسني إدين دجيكو في مقدمة أولوياته لتدعيم الخط الأمامي للفريق بالموسم الجديد، إذ يعتبره مدرب ميلان السابق هدفاً رئيسياً له في خطوة تعتبر بمثابة مؤشر حقيقي نحو بناء فريق هجومي قوي يعتمد على الخبرة الميدانية والقدرة على حسم المواجهات الكبرى.وأكد فابريزيو عبر حسابه على «منصة X» أن ستيفانو بيولي قد حسن اتفاقه مع النادي الجديد الذي سيقوده في الفترة المقبلة، ولم يتبقَّ سوى الإعلان الرسمي.