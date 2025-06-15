علمت «عكاظ» من مصادرها أن هناك تحركات اتحادية من أجل التعاقد مع لاعب مواليد بديلاً عن الإسباني أوناي هيرنانديز، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وجارٍ التنسيق بين المدير الرياضي رامون بلانيس، والمدرب لوران بلان، لتدعيم الخانة الفنية التي يحتاج فيها الفريق الكروي للاعب مميز.وكشفت المصادر أن هناك اتصالات مستمرة بين الثلاثي المدير الرياضي رامون بلانيس، والمدرب لوران بلان، وقائد الفريق كريم بنزيما؛ لتوفير كافة الحاجات المتعلقة بتجهيز الفريق الكروي بصورة فنية مناسبة من أجل المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية بالموسم الرياضي القادم.وكان المدير الرياضي رامون بلانيس أعلن أماكن معسكر الفريق الاتحادي للموسم الرياضي الجديد (إسبانيا والبرتغال والصين)، وسينطلق معسكر العميد في 14 يوليو القادم في منطقة جيرونا الإسبانية، ومن ثم المغادرة إلى «الغارف» في البرتغال، وبعد ذلك الذهاب إلى الصين استعداداً لبطولة كأس السوبر في انطلاقة الموسم الرياضي القادم.ويسعى الاتحاديون لتجهيز الفريق الكروي لبطولات الموسم القادم التي يستهلها بكأس السوبر السعودي، ودوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس الملك، ومن ثم دوري أبطال آسيا للنخبة، ويطمح الاتحاديون في مواصلة الفريق لتحقيق البطولات محلياً وقارياً.انفوجرافيكمشاركات الاتحاد الموسم القادم- كأس السوبر السعودي- دوري روشن للمحترفين- كأس خادم الحرمين الشريفين- دوري أبطال آسيا للنخبة