يدخل الهلال بطولة كأس العالم للأندية ولديه بعض اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة اللعب في بطولة كأس العالم للأندية، قبل هذه المشاركة، والتي تُقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن الزعيم قد شارك في 3 نسخ مونديالية سابقة أعوام 2019، 2022، و2023، وتتكون تشكيلة الهلال حالياً من 7 لاعبين سعوديين، لديهم خبرة في مباريات مونديال الأندية، قبل فتح الستار عن هذه النسخة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.ومن الأسماء المهمة واللامعة في التشكيلة الهلالية،القائد سالم الدوسري، والذي شارك في جميع مباريات الهلال في بطولات كأس العالم للأندية الماضية، وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 9 مباريات، بالإضافة إلى قلب الدفاع علي البليهي، الذي لعب 8 مباريات سابقة في كأس العالم للأندية، واللاعب محمد كنو، الذي سجل هدفين وصنع مثلهما في 7 مواجهات، وكذلك ياسر الشهراني الذي لعب 6 مباريات، ولم يشارك في نسخة 2023 للإصابة،واللاعب ناصر الدوسري شارك في 3 مباريات بكأس العالم للأندية، خلال النسخة التي أُقيمت عام 2023، حيث لعب أساسيًا في مواجهة الوداد المغربي بالدور الثاني، ولعب بديلاً خلال مواجهتي فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني.كما لعب المدافع خليفة الدوسري في مباراتين بشكل أساسي أمام فلامينغو وريال مدريد، وشارك اللاعب عبد الله الحمدان مرتين في آخر نسخة لعب فيها الهلال بديلاً ضد الوداد، وفي النهائي أمام ريال مدريد.