لم يكن موسم كرة القدم في العالم المنتهي للتو عادياً أبداً، إذ شهد لحظات ستظل خالدة في التاريخ ولن تُنسى، ولن يكون أي موسم قادم بذات المفارقات العجيبة التي شهدها الموسم المنصرم.حيث شهد موسم 2024/ ‏2025 أبطالاً جُدداً في البطولات القارية الكبرى كافة بمختلف مسمياتها، إذ وللمفارقة العجيبة دوّن سجل الأبطال في دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال أفريقيا اسماً جديداً يحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، هذا بخلاف ظهور بطل جديد في بطولات الكأس في إنجلترا وهولندا.ولم تقف المفارقات عند هذا الحد بل كان هذا الموسم فأل خير على أندية أخرى عادت لمنصات التتويج بعد عقود طويلة من الغياب.وفي التقرير التالي نسرد لكم في «عكاظ» أبرز الأبطال الجدد في هذا الموسم أو الأبطال العائدين للإنجازات بعد غياب.الأهلي.. ولقب آسيوي يزين خزائن القلعةفي آسيا، كان النادي الأهلي على موعد مع تحقيق لقب النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة؛ وهي أول بطولة قارية في تاريخ النادي، بعد مشوار مميز للفريق طول البطولة توّجه بتحقيق اللقب دون خسارة بعد الفوز في النهائي على كاواساكي الياباني بنتيجة (2-0).بيراميدز.. وتتويج مشروع جديد بالتاج الأفريقيوفي القارة الأفريقية، كان الفريق صاحب المشروع الحديث (بيراميدز المصري) على موعد مع التاريخ عندما توج بطلاً لدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز في النهائي على صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-1).باريس.. والظفر بدوري أبطال أوروبا أخيراًأخيراً.. وبعد محاولات عديدة، نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في أن يجلس على عرش أوروبا ويتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بجدارة واستحقاق عقب أن سحق في النهائي منافسه إنترميلان الإيطالي بخماسية نظيفة، متوجاً بذلك موسمه المحلي المميز أيضاً ليحقق الثلاثية التاريخية (الدوري، الكأس، دوري أبطال أوروبا).كريستال بالاس.. وأول تتويج في تاريخهوفي إنجلترا.. كان الـ17 من شهر مايو الماضي يوماً غير عادي لمشجعي فريق كريستال بالاس الإنجليزي الذين شاهدوا فريقهم يتوج بأول بطولة كبرى في تاريخه، عقب الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على مانشستر سيتي بهدف المهاجم إبريتشي إيزي، لينهي بذلك انتظاراً دام 120 عاماً منذ تأسيس النادي.إيجلز.. والتتويج الفريد بكأس هولنداأما في هولندا.. فقد كان الدور على الفريق المغمور (جو أهيد إيجلز) الذي حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بكأس هولندا عقب الانتصار في النهائي على ألكمار بركلات الترجيح بنتيجة (4-2) ليحقق بذلك أول لقب كبير في تاريخه.