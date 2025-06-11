أدى النجوم السابقون نجوم الكرة السعودي ، إلى جانب بقية زملائهم اللاعبين، فريضة الحج هذا العام، عن طريق الجمعية الخيرية لرعاية الرياضيين بمنطقة مكة المكرمة، والتي تشرف عليها وزارة الرياضة، إذ تكفلت الجمعية بتمكين 48 لاعباً سابقاً مع أسرهم من أداء فريضة الحج.يأتي ذلك ضمن برنامج «ما نسيناهم» الذي أطلقته الجمعية كأحد برامج رعاية ودعم اللاعبين القدامى وأسرهم، الذي يهدف إلى تقديم حزمة من المبادرات الاجتماعية المختلفة، من أبرزها تمكين اللاعبين المعتزلين من أداء فريضة الحج.وتستهدف الجمعية في المستقبل عدداً أكبر من مستفيدي البرنامج، وفقاً لأهدافها بالارتقاء بالرياضيين وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة لهم، وبناء نموذج مميز من الوفاء والإخاء في المجتمع الرياضي، القائم على مبدأ عمل الخير، ورسم البهجة والفرحة على وجوه من خدموا الرياضة السعودية في أوقات سابقة.