ينضم 12 لاعباً دولياً لبعثة فريق الهلال التي ستغادر غداً (الجمعة)، إلى العاصمة الأمريكية (واشنطن)، على متن طائرة خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025. واللاعبون هم: ياسين بونو، خاليدو كوليبالي، علي لاجامي، حسان تمبكتي، متعب الحربي، ناصر الدوسري، محمد كنو، روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالله الحمدان والكساندر ميتروفيتش.وسيبدأ المدرب إنزاغي، السبت القادم، في تنفيذ مخططاته الفنية لمواجهة ريال مدريد الإسباني الأربعاء القادم الساعة 10:00 مساء، وسيجري مناورات كروية سيركز خلالها على تنفيذ اللاعبين الأسلوب الفني والاستقرار على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المواجهة الكبرى في انطلاقته بمونديال أندية العالم.وستكون مواجهات الفريق الهلالي في دور المجموعات ضد سالزبورغ النمساوي الإثنين 23 يونيو الجاري الـ1:00 صباحاً، وأمام باتشوكا المكسيكي الجمعة 27 يونيو الجاري الساعة الـ4:00 صباحاً.انفوجرافيكمستجدات الهلالبعثة الفريق تغادر غداً (الجمعة) إلى الولايات المتحدة الأمريكيةالمدرب إنزاغي يكتفي بالمناورات الكروية قبل لقاء ريال مدريد