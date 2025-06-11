وصلت بعثة المنتخب السعودي أمس (الأربعاء)، إلى سان دييغو الأمريكية، التي ستحتضن أولى مباريات الأخضر أمام منتخب هايتي الإثنين القادم، في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف» 2025 التي ستنطلق بعد غد (السبت)، وحتى يوم الأحد 6 يوليو القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.وجاءت أسماء اللاعبين على النحو التالي: نواف العقيدي، أحمد الكسار، عبدالرحمن الصانبي، حسن كادش، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، محمد بكر، مهند الشنقيطي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، علي مجرشي، علي الحسن، مختار علي، فيصل الغامدي، علي الأسمري، زياد الجهني، عبدالرحمن العبود، همام الهمامي، أيمن يحيى، عبدالله آل سالم، مهند آل سعد، تركي العمار، مروان الصحفي، صالح الشهري، وفراس البريكان.وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ضمن منافسات الكأس الذهبية 2025، وإلى جانبه منتخبات أمريكا، هايتي، ترينداد وتوباغو.وسيخوض الأخضر ثلاث مباريات في دور المجموعات في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف، الأولى أمام منتخب هايتي يوم الإثنين القادم الساعة 3:15 صباحاً، والثانية ضد أمريكا يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه الساعة 4:15 صباحاً، والثالثة أمام ترينيداد وتوباغو يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته الساعة 2:00 صباحاً.وسيبدأ المدرب رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة هايتي، إذ سيشرح للاعبين الأسلوب الفني الذي سيلعب به في أولى مبارياته في بطولة الكأس الذهبية الكونكاكاف.انفوجرافيكالمجموعة الرابعةالسعوديةأمريكاترينيداد وتوباغوهايتي