تنتظر الإدارة الشبابية رد الاستدامة المالية بشأن التوقيع الرسمي مع المدرب الإسباني إيمانول الجواسيل، ويأتي ذلك ضمن خطواتها لتعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم في إطار سياسة جديدة انتهجها النادي أخيراً، حيث يعد الجواسيل من الأسماء اللامعة في الدوري الإسباني خلال السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته التدريبية عام 2014 ضمن الفئات السنية لنادي ريال سوسيداد، قبل أن يتولى تدريب الفريق الأول في مارس 2019.ويُعرف الجواسيل بأسلوبه التكتيكي المتوازن وقدرته على تطوير المواهب الشابة، وقد نجح في قيادة سوسيداد للتتويج بكأس ملك إسبانيا موسم 2019ـ2020.ويحظى المدرب الإسباني بتقدير واسع في الأوساط الكروية الإسبانية، بعدما رسخ مكانة سوسيداد ضمن أندية المنافسة الأوروبية، ما جعله خياراً مفضلاً لعدة أندية داخل إسبانيا وخارجها.