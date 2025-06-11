أنهى المنتخب السعودي مشواره في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 بالخسارة أمام نظيره الأسترالي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإنماء في جدة، حيث تأهل المنتخب الأسترالي مباشرة إلى مونديال العالم 2026، بينما تأهل المنتخب السعودي إلى الملحق الآسيوي.جابر: للأسف.. الخسارة كانت متوقعةقال المحاضر الآسيوي يحيى جابر لـ«عكاظ»: كانت المباراة متوسطة الأداء، وللأسف خسارة منتخبنا الوطني كانت متوقعة عطفاً على مستوى الأخضر، والمشكلات الفنية التي يعانيها.وأضاف: «لدى المنتخب مشكلة فنية كبيرة في خط الدفاع بشكل عام، وبالذات في الأظهرة، وكذلك عدم الانسجام والتفاعل هجوماً ودفاعاً، ومشكلة تباعد الخطوط وعدم المؤازرة والمساندة في الوقت المناسب، وهنا أقول إن منتخبنا الوطني يحتاج لعمل كبير، وأسماء أخرى إضافية، وللأسف أن المنتخب وإن تأهل لمونديال العالم يحتاج إلى تطوير كبير، ولاعبين لديهم قدرة على العطاء والتفاعل مع الخطط التكتيكية والفنية».وقال جابر: «أتمنى أن تنسجم الأجهزة الإدارية مع الأجهزة الفنية في الوقت القادم، وضخ أسماء جديدة ومهمة لتشكيل المنتخب السعودي، وأن يتم التعامل مع خطوط الدفاع والمحاور بشكل جدي، والبحث عن مهاجم فعال من أي نادٍ سعودي».القبيسي: لا تزال الفرصة متاحة والتنافس أكبرأوضح الإعلامي الرياضي حسن القبيسي أن البدايات غير الجيدة تؤدي إلى نهايات متوقعة، وهذا ما حصل للمنتخب السعودي، ففقدانه النقاط في بداية مشوار التصفيات أضعف آماله في التأهل المباشر، وذهب للملحق الذي سيُلعب في أكتوبر القادم، ولأول مرة تحدث في التصفيات أن يذهب منتخبنا للملحق فقد كان يحسم التأهل مباشرة. وقال القبيسي: الطموحات قبل لقاء منتخب أستراليا لم تكن مرتفعة نظراً إلى عدد الأهداف المطلوبة وقوة المنتخب الأسترالي الذي فاز وحيداً على متصدر المجموعة منتخب اليابان.وأضاف: «لا تزال الفرصة متاحة عبر الملحق، حيث الفوز في المباراتين يؤهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2026، ولكن بشرط العمل الجاد من الآن على تجاوز هذه المرحلة المهمة، وأن يُعد المنتخب بشكل جيد من حيث الاختيارات الفنية وطريقة اللعب، خصوصاً أن الفرق التي من المحتمل أن تواجه منتخبنا الوطني ستكون من منتخبات الخليج، وهذا ما يُضفي تنافساً أكبر».