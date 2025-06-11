ينضم لاعبو الهلال الدوليون بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، إذ سيغادرون مع بعثة الهلال بعد غد (الجمعة) إلى أمريكا على متن طائرة خاصة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.وسيخوض الفريق الهلالي ثلاث مباريات في دور المجموعات في كأس العالم للأندية؛ الأولى أمام ريال مدريد الأربعاء 18 يونيو الجاري الساعة الـ10:00 مساء، والثانية ضد سالزبورغ النمساوي الإثنين 23 يونيو الجاري الـ1:00 صباحاً، والثالثة أمام باتشوكا المكسيكي الجمعة 27 يونيو الجاري الساعة الـ4:00 صباحاً.من جانب آخر، يواصل الفريق الهلالي تدريباته تحت إشراف المدرب سيموني إنزاغي؛ الذي سيبدأ مع الزعيم من بطولة أندية العالم 2025. وتنتظر الفريق الأزرق أربع بطولات أخرى، محلياً (كأس السوبر، ودوري روشن، وكأس الملك)، وقارياً (دوري أبطال نخبة آسيا).