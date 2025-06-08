اقترب النجم الهلالي جواو كانسيلو من إنهاء برنامجه التأهيلي، وتعافيه من الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية، التي تعرض لها خلال مجريات مواجهة فريقه أمام جوانجو الكوري الجنوبي في دور نصف النهائي من دوري أبطال نخبة آسيا بجدة، ولم يستطع إكمال المباراة مع زملائه في البطولة.
ويسعى كانسيلو (30 عاماً) للوصول للجاهزية الكاملة من خلال إشراف الطبيب الإسباني خوان خيمينيز على تجهيزه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق الأحد القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويسعى كانسيلو (30 عاماً) للوصول للجاهزية الكاملة من خلال إشراف الطبيب الإسباني خوان خيمينيز على تجهيزه قبل المشاركة في كأس العالم للأندية التي ستنطلق الأحد القادم في الولايات المتحدة الأمريكية.