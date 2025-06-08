أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم استبعاد لاعبي المنتخب خالد الظنجاني وسلطان عادل من معسكر المنتخب الإماراتي الذي يستعد لملاقاة قيرغستان في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.وقال اتحاد كرة القدم في بيان أصدره اليوم: «قررت لجنة الانضباط في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها اليوم إيقاف لاعب نادي الشارقة خالد الظنحاني ولاعب نادي شباب الأهلي سلطان عادل 5 مباريات في المسابقات المحلية، وغرّامة مالية قدرها 500 ألف درهم لكل منهما، واستبعادهما من قائمة المنتخب الوطني الأول».مضيفاً: «يأتي القرار وفقاً للائحة الجزاءات والعقوبات الخاصة بالمنتخبات الوطنية، إذ قام اللاعبان بارتكاب مخالفة داخل معسكر المنتخب بتاريخ 7 يونيو 2025».