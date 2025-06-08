باولو فيتور
باولو فيتور
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رحل الحارس البرازيلي باولو فيتور عن نادي الأخدود عقب نهاية عقده، لينضم رسمياً إلى صفوف أتلتيكو غويانيينسي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

وخاض فيتور موسمين مع الأخدود، قدّم خلالهما مستويات مميزة في حماية عرين الفريق، وشارك في 64 مباراة رسمية، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 14 مناسبة، وكان أحد أبرز عناصر الفريق على مدار الموسمين.

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ويُعتبر الحارس البرازيلي من الركائز الأساسية التي ساهمت في بقاء الأخدود ضمن أندية دوري روشن، خصوصاً خلال الموسم الماضي.