علمت «عكاظ» من مصادرها أن نادي الاتحاد يستهدف التعاقد مع حارس مرمى فريق الرائد مشاري سنيور (23 عاماً) بعقد لمدة 4 سنوات قادمة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويسعى المفاوض الاتحادي للحصول على خدمات الحارس مشاري سنيور لتدعيم صفوف الفريق الاتحادي للموسم الرياضي الجديد.وفي حال إتمام الصفقة سينضم الحارس مشاري سنيور لمعسكر العميد الخارجي الذي سيبدأ في منتصف يوليو القادم في جيرونا الإسبانية.يذكر أن الفريق الاتحادي تنتظره 4 بطولات في الموسم الرياضي الجديد، 3 بطولات محلية (كأس السوبر، ودوري روشن السعودي، وكأس الملك)، وبطولة قارية (دوري نخبة أبطال آسيا).