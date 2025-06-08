ينهي مدرب المنتخب السعودي رينارد تحضيراته الفنية لمواجهة منتخب أستراليا يوم بعد غدٍ الثلاثاء الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ10 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية في الحصة التدريبية اليوم الإثنين على ملعب الإنماء، وسيعتمد من خلالها النهج الفني والتشكيلة الأساسية لمباراة أستراليا القادمة.من جانب آخر، يلتقي المدرب رينارد غدا الإثنين وسائل الإعلام للحديث عن مواجهة أستراليا القادمة، وجاهزية الأخضر لآخر مباريات دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026.يذكر أن بعثة المنتخب السعودي ستغادر عقب نهاية مباراة أستراليا القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، وسيخوض الأخضر 3 مبارياته في دور المجموعات في بطولة الكونكاف، الأولى أمام منتخب هايتي يوم الإثنين 16 يونيو الجاري الساعة 3:15 صباحاً، والثانية ضد أمريكا يوم الجمعة 20 من الشهر نفسه الساعة 4:15 صباحاً، والثالثة أمام ترينيداد وتوباغو يوم الإثنين 23 من الشهر ذاته الساعة 2:00 صباحاً.انفوجرافيكمباريات الأخضر في بطولة الكونكافالإثنين 2025/6/16السعودية × هايتي3:15 صباحاالجمعة 2025/6/20السعودية × أمريكا4:15 صباحاالإثنين 2025/6/23السعودية × ترينيداد وتوباغو2:00 صباحا