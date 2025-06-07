علمت «عكاظ» من مصادرها أن إدارة نادي الهلال تسعى لشراء المدة المتبقية من عقد النجم الدولي علي لاجامي، الذي ينتهي في 9 سبتمبر القادم، قبل يوم واحد من إغلاق فترة الانتقالات الصيفية القادمة.وكان الهلال وقّع عقداً احترافياً مع المدافع علي لاجامي لـ3 مواسم، قادماً من نادي النصر، بعد دخول اللاعب فترة الأشهر الستة (الحرة). وتسعى الإدارة الهلالية إلى التوصل لاتفاق مع نظيرتها في النصر لإنهاء انتقال لاجامي، وانضمامه لصفوف الزعيم من أجل المشاركة في بطولة أندية العالم في الولايات المتحدة الأمريكية في 15 يونيو الجاري، حيث سيستهل الهلال مشواره في مونديال الأندية بمواجهة ريال مدريد في ميامي الأربعاء 18 من الشهر ذاته الساعة 10:00 مساء.وأوضحت المصادر أنه في حال تمسك النصر بعدم التنازل عن الأشهر الثلاثة المتبقية من عقد علي لاجامي مقابل دفع نادي الهلال مبلغاً مالياً كبيراً، فإن الإدارة الهلالية ستنتظر حتى نهاية عقد اللاعب الذي سيصادف آخر يوم من فترة التسجيل الصيفية يوم 10 سبتمبر القادم.هذا وينتظر المدافع علي لاجامي شراء نادي الهلال المدة المتبقية من عقده الاحترافي من نادي النصر، وقيده في الكشوفات رسمياً من أجل المشاركة مع الزعيم في كأس العالم للأندية 2025.ويتواجد علي لاجامي حالياً مع المنتخب السعودي الذي يستعد لخوض مواجهة أستراليا الثلاثاء القادم، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.