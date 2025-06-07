يضع مدرب المنتخب السعودي رينارد اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة منتخب أستراليا يوم الثلاثاء القادم الساعة 9:15 مساء، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مباريات الجولة الـ10 من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيجري المدرب رينارد مناورة كروية غدا الأحد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وسيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين الأسلوب الفني والعناصر الأساسية المناسبتين لمواجهة أستراليا القادمة.وأجرى الأخضر بمعسكره، اليوم السبت، حصة تدريبية مغلقة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وركز خلالها على تنفيذ اللاعبين المهمات الفنية والجوانب التكتيكية التي ينوي تطبيقها في مواجهة أستراليا المرتقبة.يذكر أن المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 13 نقطة، خلف اليابان «المتصدر» برصيد 20 نقطة، وأستراليا «الوصيف» برصيد 16 نقطة، وإندونيسيا في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، والبحرين في المركز الخامس بست نقاط، والصين بالمركز السادس بست نقاط.انفوجرافيكترتيب المجموعة الثالثة1- اليابان 20 نقطة2- أستراليا 16نقطة3- السعودية 16 نقطة4- إندونيسيا 12 نقطة5- البحرين 6 نقاط6- الصين 6 نقاط