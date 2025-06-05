كشف المدير الرياضي لنادي الاتحاد رامون بلانيس ملامح المرحلة القادمة للعميد، مؤكداً أن صيف الاتحاد سيكون حافلاً بالتحركات والمستجدات.

وقال بلانيس في رسالة بالفيديو بثها حساب النادي في وسائل التواصل الاجتماعي: «نحن نعمل على بناء فريق أفضل مما فعلنا في الموسم الماضي، وأعدكم بمستجدات تليق بتطلعاتكم. سيكون صيفاً مليئاً بما يسعدكم».

وأضاف: «نستعد بحماس للموسم الجديد، أمامنا تحديات كثيرة وسيكون موسما مثيرا جدا».

وأعلن بلانيس البرنامج التحضيري للفريق استعداداً للموسم الجديد، حيث ينطلق المعسكر الإعدادي يوم 14 يوليو القادم في مدينة جيرونا الإسبانية، ويستمر لمدة 10 أيام، يخوض خلالها الفريق تمارين تركز على الجانب البدني.

وأضاف: «بعد معسكر جيرونا، سنتوجه إلى البرتغال لخوض ثلاث مباريات ودية مع فرق مختلفة»، دون أن يسمي الفرق التي سيلعب ضدها الاتحاد.

وأشار إلى أن المرحلة الأخيرة من الإعداد ستكون في الصين، حيث سنخوض مواجهتين وديتين استعداداً لكأس السوبر.

ودعا الجماهير إلى متابعة حسابات النادي الرسمية لمعرفة كل جديد، واصفا جماهير الاتحاد بأنهم مصدر قوة النادي.

وتأتي هذه التصريحات بعد موسم استثنائي للاتحاد عاد فيه للمنصات بتحقيقه الدوري وكأس الملك، وينتظره الموسم القادم الذي سيكون حافلا بالمشاركات في دوري أبطال آسيا للنخبة والبطولات المحلية الثلاث.