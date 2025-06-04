علمت «عكاظ» من مصادرها أن النجم التعاوني سلطان مندش يحظى باهتمام من قبل أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وبينت المصادر أن ناديين يملكان القدرة المالية يسعيان لشراء عقد اللاعب من نادي التعاون، الذي تبقى له موسم آخر مع «السكري»، وستتضح الصورة كاملة في غضون الأسابيع القادمة.وأوضحت المصادر أن اللاعب سلطان مندش يتمتع بإجازته عقب نهاية الموسم الماضي، وبالنسبة لمسألة انتقاله من عدمه بيد نادي التعاون الذي يملك عقد اللاعب حتى نهاية الموسم القادم.يذكر أن اللاعب سلطان مندش بدأ مشواره الكروي مع الاتحاد من خلال الفئات السنية ومن ثم خاض تجارب احترافية مع أندية (نجران، والفيصلي، والأهلي، والتعاون، والفيحاء).