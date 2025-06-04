بارك النجم الاتحادي السابق جمال باجندوح لجميع الاتحاديين تحقيق كأس الملك من أمام فريق القادسية بنتيجة 1/3، الذي توّج به الفريق الاتحادي من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأكمل به العميد موسمه الرائع بتحقيق أغلى الكؤوس المحلية، وحصد قبل ذلك لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، ليؤكد تفوقه وأحقيته للثنائية المحلية في الموسم الماضي.وأوضح باجندوح أن الفريق الاتحادي ظهر بشكل فني رائع كفريق بطل يستحق بطولتي الدوري والكأس، بقيادة المدرب لوران بلان الذي نجح في التعامل مع اللاعبين بشكل جيد، وبوجود كبار النجوم العالمية بقيادة كريم بنزيما الذي قدم أدواراً قيادية وساهم مع النجوم العالمية والمحلية في الفريق الاتحادي بحصد البطولتين المحليتين.وهنأ باجندوح الإدارة الاتحادية بمناسبة حصد بطولتي الدوري والكأس، وكذلك جماهير العميد الغالية التي تعتبر «الرقم واحد»، إذ نجحت في مساندة الفريق الكروي بقوة من خلال حضورها الفعال، وأظهرت مدرج العميد بشكل مميز وقدمت لوحات فنية من خلال «التيفوهات» التي أبهرت العالم، وتستحق الجماهير الفرح بالذهب في الموسم الماضي.